मोबाइल ऐप्प टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े कैब में आपत्तिजनक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ओला कैब्स में सांप्रदायिक भेदभाव के बाद अब उबर कैब्स में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में साथी महिला यात्री ने पत्रकार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित महिला पत्रकार उष्नोता पॉल ने आरोपी के खिलाफ मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि यह घटना मुंबई के लोअर परेल इलाके की है। उष्नोता ने बताया कि उन्होंने उबर की पूल सिस्टम से कैब बुक कराई थी। ताबड़तोड़ किए ट्वीट में उष्नोता ने बताया कि साथी महिला यात्री सबसे आखिर में उतारने को लेकर कैब ड्राइवर से लगातार शिकायत कर रही थी। इस पर उष्नोता ने रूट के बारे में महिला को समझाने की कोशिश की थी। इस पर आरोपी महिला ने उनके साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दी थी। महिला पत्रकार ने बताया कि आरोपी ने ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वह सार्वजनिक तौर पर उसे न तो लिख सकती हूं और न ही सार्वजनिक तौर पर बता सकती हूं। उष्नोता ने बताया कि बाद में वह अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई थीं, लेकिन महिला लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी।

Hi @Uber_Support , I had the worst experience today morning. Was Uber pooling with a woman who was hostile from the very start. She started yelling at the driver saying she’s paying the “most” & still she’s getting dropped last. When I tried to intervene I was verbally abused. pic.twitter.com/4uHLUii3X7

— Ushnota Paul (@journojuno) June 25, 2018