धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद गोवा के पणजी मैदान में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। इस दौरान एक युवक ने हाथों में ‘उमर खालिद, शरजील इमाम, भीमा कोरेगांव 16 को रिहा करो’ लिखी हुई तख्ती ले रखी थी। पणजी पुलिस ने बताया कि इस युवक का नाम दानिश है।

धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

पुलिस के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद नारेबाजी हो रही थी। दानिश के हाथ में पोस्टर देखने के बाद पुलिस ने उससे पहचान पत्र मांगा। पहचान पत्र नहीं होने पर उसे पूछताछ के लिए पणजी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

इस मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया और पोस्टर दिखाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

मीडिया द्वारा पूछे जाने पर दानिश ने कहा कि वह उमर खालिद की जेल से रिहाई की मांग का समर्थन करता है। विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दानिश को हिरासत में लिए जाने के बाद आजाद मैदान में मौजूद सभी लोग उसके समर्थन में पुलिस मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए उसकी रिहाई की मांग करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने सुदिन दलवी को भी हिरासत में ले लिया।

सुदिन दलवी पर आरोप है कि उसने भी खालिद का समर्थन किया और मीडियाकर्मियों के साथ अभद्रता की। पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उमर खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं।

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NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दबाव के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें एक कुशल राजनीतिक प्रबंधक के तौर पर देखा जाता है और वह आलाकमान के करीबी भी हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।