केरल के सबरीमाला मंदिर में बुधवार तड़के दो महिलाओं ने भगवान अयप्पा के दर्शन किए। इस बात की पुष्टि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी कर दी है। दोनों महिलाओं की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। 1500 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 10-50 साल की किसी महिला ने मंदिर में प्रवेश किया है। दोनों महिलाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया।बता दें कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध है। यह परंपरा करीब 1500 साल से बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 को इसके खिलाफ फैसला सुनाया और मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दे दी थी। हालांकि, इसके बाद मंदिर के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और किसी भी महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया।

सुबह किया मंदिर में प्रवेश: जानकारी के मुताबिक, दोनों महिलाओं ने आधी रात में मंदिर की चढ़ाई शुरू की थी और वे करीब 3:45 बजे मंदिर में पहुंच गईं। इसके बाद उन्होंने भगवान अय्यपा के दर्शन किए और लौट गईं।

Two women devotees Bindu & Kanakdurga in their 40s entered & offered prayers at Kerala’s #SabarimalaTemple at 3.45am today. They were accompanied by police personnel. They had tried to visit Sabarimala Temple in December’18 but failed amidst massive protests. https://t.co/aAsXZd6NSX

— ANI (@ANI) January 2, 2019