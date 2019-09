ओडिशा के कंधमाल जिले के आपस में जुड़े जुड़वां बच्चों जागा और बलिया को पेचीदा सर्जरी के जरिए अलग कर दिया गया है। करीब दो साल से एम्स में भर्ती जागा इलाज के बाद काफी खुश दिख रहा है। सर पर पट्टी बांधे वह अस्पताल के स्टाफ के साथ फुटबॉल खेलता दिख रहा है। बता दें कि इतने लंबे इलाज के बाद उसे शुक्रवार (06 सितंबर) को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन जुड़वां बच्चों के साथ तीन डॉक्टरों की एक टीम और एम्स की एक नर्स ट्रेन से कटक के लिए रवाना हुए हैं। वहीं चिकित्सकों की टीम में एक न्यूरोसर्जन, एक न्यूरोएनेस्थिटिस्ट और पीडीअट्रिशन (बाल रोग विशेषज्ञ) भी शामिल हैं। बता दें कि शनिवार (07 सितंबर) को ओडिशा के कटक पहुंचने के बाद इन बच्चों को श्रीराम चंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आगे के इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा।

सर्जरी के बाद जागा फुटबॉल खेलते दिखाः एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी की है जिसमें जागा अस्पताल स्टाफ के साथ फुटबॉल खेल रहा है। वीडियो में वह बॉल को मार रहा है और वहां खड़ी नर्स उसे देखकर हंस रही है। बता दें कि इस दुर्लभ सर्जरी के बाद उन दोनों के प्रति लोगों का प्यार और बढ़ गया है।

#WATCH Delhi: Jaga, one of the conjoined twins, plays football with hospital staff at AIIMS. Jaga&Balia were admitted at AIIMS on 14.07.2017 as Craniopagus (conjoined twins) where they underwent staged separation of surgeries&separated on 25.10.2017. They’ll be shifted to Odisha. pic.twitter.com/8yUw5zSPns

— ANI (@ANI) September 6, 2019