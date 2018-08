दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी मार गिराए गए हैं। इनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकी था, जिसकी पहचान यूसुफ डार उर्फ कंटरू के तौर पर की गई। वह गुरुवार की देर रात बारामूला में वनकर्मी की हत्या में शामिल था। आतंकवादियों के दस्ते में शामिल लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अशरफ मौलवी पकड़ लिया गया। मुठभेड़ स्थल से आतंकियों के लिए काम करने वाले चार स्थानीय युवक भी पकड़े गए। मुठभेड़ के दौरान पत्थरबाजों की भीड़ ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका लाभ उठाकर दो आतंकी भाग निकले। एक आतंकी को मौके पर सुरक्षाबलों ने घेरे में ले लिया है। खबर लिखे जाने तक वहां मुठभेड़ जारी है।

सुबह से चल रही गोलीबारी के कारण अनंतनाग के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। सुरक्षा कारणों से घाटी में लगातार तीसरे दिन ट्रेन सेवाएं स्थगित रहीं। सेना के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल पर बरामद किए गए आतंकियों के शव के पास से ग्रेनेड, स्वचालित हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं। सुबह आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, कश्मीर पुलिस की एसओजी व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। मुठभेड़ तब शुरू हुई, जब वहां छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक एसपी वैद्य ने ट्वीट किया, ‘कोकरनाग के गडोले गांव में सुबह चार बजे मुठभेड़ हुई। गांव के एक मकान में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों को भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान दो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मकान के मलबे से एक आतंकी का शव और उसके हथियार मिले हैं।’

उधर, मुठभेड़ शुरू होने के कुछ ही समय बाद बड़ी संख्या में पत्थरबाज मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने आतंकियों को भगाने के लिए सुरक्षाबलों की घेराबंदी तोड़नी चाही और सुरक्षाबलों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षाबलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए लाठियों और आंसू गैस का सहारा लेते हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी रखी। हिंसक झड़पों में छह लोग जख्मी हुए हैं। आतंकियों का ठिकाना बने मकान के अलावा उससे सटा एक अन्य मकान भी मुठभेड़ के दौरान लगी आग में तबाह हो गया। मुठभेड़ स्थल के पास से आतंकियों के चार ओवरग्राउंड वर्कर (आतंकियों के लिए काम करने वाले स्थानीय लोग) भी पकड़े गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य साजो-सामान जब्त किए गए हैं।

#UPDATE: Body of a terrorist recovered, encounter continues between security forces and terrorists in Anantnag’s Kokernag. 3 terrorists are reportedly trapped. #JammuAndKashmir https://t.co/33mthciFq8

— ANI (@ANI) August 24, 2018