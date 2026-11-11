जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मरवाह इलाके से बुधवार दोपहर से दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) लापता हैं। पुलिस और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलकर दोनों जवानों को खोजने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लापता जवानों की पहचान बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) के रूप में हुई है। ये दोनों दच्छन के कियार गांव में स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे।

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों एसपीओ कियार कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की एक चौकी की ओर जा रहे थे लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच पाए। शुरुआत में उनके मोबाइल फोन से संपर्क हो पा रहा था लेकिन बाद में ये स्विच ऑफ हो गए। इस वजह से दोनों जवानों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अधिकारियों ने बताया कि उनके ठिकाने का पता लगाने और उनके लापता होने की वजह जानने के लिए आसपास के इलाकों में सुरक्षा टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा टीमें दुर्गम पहाड़ियों और जंगली क्षेत्रों में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती तब तक इस घटना को किसी उग्रवादी गतिविधि से जोड़ना जल्दबाजी होगी।

सुरक्षा अभियान चला रही एजेंसियां

किश्तवाड़ में पिछले कुछ सालों में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। किश्तवाड़ के दूरदराज और जंगली इलाकों में उग्रवादियों का सफाया करने के लिए लगातार सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवाद विरोधी अभियानों में कई आतंकवादी मारे गए हैं और इससे जिले में उनकी मौजूदगी काफी कमजोर हो गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके बावजूद दुर्गम इलाकों और घने जंगलों के कारण सुरक्षा एजेंसियों को अभियानों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में इस जिले में कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2026 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में चार आतंकवादी मारे गए थे और सेना का एक जवान शहीद हुआ था।

जनता से सहयोग देने की अपील

यह ताजा घटना ऐसे समय में हुई है जब जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ​​लगातार जनता से अपील कर रही हैं कि वे आतंकवाद से निपटने और क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने में सहयोग दें। 4 अक्टूबर को किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने मरवाह, वारवान और दच्छन जैसे दूरदराज के इलाकों के लोगों से आग्रह किया था कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों और संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में सुरक्षा बलों को समय रहते जानकारी दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पर्यटन को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शांति और सुरक्षा बहुत जरूरी है।

सीआरपीएफ की चौकी पर गोलीबारी में तीन जवान घायल

इससे पहले, बुधवार दोपहर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में घने पेड़ों के झुंड से निकले हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक चौकी पर बुधवार को गोलीबारी की। इसमें तीन जवान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि दिन में लगभग दो बजकर 15 मिनट पर मीर बाजार के निकट हुए इस हमले के बाद दोनों हमलावर जंगल की ओर भाग गए। मीर बाजार श्रीनगर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है।

अधिकारियों ने बताया कि मौके से मोटोरोला कंपनी का एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट के इस हमले में शामिल होने का शक है।

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुलगाम के मीर बाजार में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा है। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।