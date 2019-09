उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पीलीभीत पहुंचे। यहां पीडब्लयूडी गेस्टहाउस में उनसे मिलने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी जिसकी वजह से भगदड़ ही स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान पीडब्लयूडी गेस्ट हाउस के बाहर के दरवाजे का शीशा टूट गया। जिसमें सपा के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स और एनएसजी के कंमाडो ने स्थिति को संभाला।

आनन फानन में की गई तैयारीः मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को सूचना मिली कि अखिलेश पीलीभीत होते हुए लखनऊ वापस जाएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख सपा नेता तुरंत उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गए। जैसे ही अखिलेश गेस्टहाउस के मुख्य द्वार पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि स्थिति काबू आने के बाद में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे बातचीत की।

Pilibhit: Two Samajwadi Party (SP) workers were injured after chaos broke out as workers jostled to meet SP Chief Akhilesh Yadav, earlier today. pic.twitter.com/kJeV2KAtrN

— ANI UP (@ANINewsUP) September 15, 2019