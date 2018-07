उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला अस्पताल में दो पुलिस जवान एक अचेत व्यक्ति को अस्पताल में घसीटते हुए ले जा रहे थे। वीडियो वायरल होने पर दोनों पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने बताया एक युवक को भीड़ ने चोरी के आरोप में जमकर पिटाई की दी थी। पुलिस उसे भीड़ से बचाकर मेडिकल चेक अप के लिए अस्पताल ले आई। लेकिन वे स्ट्रेचर की जगह उसे कॉरिडोर में घसीटते हुए ले गए। आरोपी युवक मोहद बिलाल कटघर थाना क्षेत्र के कौराला का बताया जाता है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। रविवार की दोपहर लाजपत नगर के एक घर में चोरी करते हुए भीड़ ने उसे पकड़ लिया था और जमकर पिटाई थी। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाना लाई और घर में चोरी के आरोप का मामला दर्ज किया गया।

Moradabad: Two police personnel were seen dragging theft accused who was brought to the hospital for medical. SP City Moradabad Ankit Mittal says, ‘they said the thief wasn’t cooperating and was faking to escape the situation. Still we have suspended them for the action’. (11.7) pic.twitter.com/gAGQqKMBE2

— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2018