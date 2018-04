पाकिस्तान ने सीमा पर फिर किया सीजफायर उल्लंघन, दो जवान शहीद

पाकिस्तान ने सोमवार शाम (नौ अप्रैल) को फिर नापाक हरकत की और सीजफायर उल्लंघन को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने यह सीजफायर राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के अलावा नियंत्रण रेखा में किया। पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते समय भारत के दो जवान शहीद हो गए। देश के जवानों ने भी इसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यह हमला सोमवार शाम पांच बजकर 15 मिनट पर किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारत के खिलाफ ऑटोमैटिक व छोटे हथियारों के साथ मोर्टार का प्रयोग किया था।

सीजफायर के दौरान हुई फायरिंग में भारतीय सेना के जवान विनोद सिंह (24) और जाकी शर्मा (30) जख्मी हुए थे। इलाज के दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बता दें कि विनोद मूलरूप से जम्मू-कश्मीर में जिला अखनूर स्थित खेती दानापुर के रहने वाले थे, जबकि जाकी राइफलमैन थे और जम्मू के संहैल गांव के निवासी थे। वहीं, जम्मू के खौड़ स्थित केरी सेक्टर से फायरिंग की खबर आ रही है।

Two jawans were martyred after Pak violated ceasefire in Sunderbani sector along the Line of Control pic.twitter.com/3aEzXfy7Ln

— TIMES NOW (@TimesNow) April 10, 2018