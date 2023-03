अमेठी पुलिस के साथ दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्र को जमीन की कीमत 1 करोड़ 97 लाख 78 हजार 284 रुपए दिए गए थे।

पुलिस अधीक्षक डॉ इलामारन। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

पुलिस लाइन के लिए जमीन के बैनामे में अमेठी पुलिस के साथ दो करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। मामले का खुलासा होने के बाद अमेठी पुलिस धोखाधड़ी के आरोपी भाजपा नेता ओमप्रकाश मिश्र के ख़िलाफ़ धारा 409,419,420,467,468,471 में मामला दर्ज कराया है। गौरीगंज पुलिस जांच में जुटी है। अमेठी के पुलिस अधीक्षक डॉ इलामारन ने बताया कि अमेठी पुलिस लाइन के लिए 27 जुलाई 2017 को भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्र से चौहनापुर में गाटा संख्या 08 ख में 0.253 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था। इसके बदले भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्र को जमीन की कीमत 1 करोड़ 97 लाख 78 हजार 284 रुपए दिए गए थे। लेकिन बैनामे के दौरान जमीन बैंक में बंधक थी। जमीन पर 78 लाख रुपए का बैंक कर्ज था। फिर भी ओम प्रकाश मिश्र ने फर्जीवाड़ा करके जमीन का बैनामा किया था। इसका खुलासा 3 जनवरी 2023 को रिकवरी आफिसर इलाहाबाद का पत्र आने के बाद हुआ है। रिकवरी आफिसर इलाहाबाद ने पत्र में लिखा है कि पुलिस लाइन की जमीन बैंक में बंधक है। इस पर 78 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। अमेठी पुलिस के साथ धोखाधड़ी का पत्र आने के बाद पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक मैनेजर दुबे की तहरीर पर गौरीगंज पुलिस विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच कर रही है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram