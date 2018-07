शादी के इश्तहार में लगाई सुंदर लड़की की शर्त, विवाद होने पर एजेंसी ने मांगी माफी

बेंगलुरु के एक मैट्रिमोनियल एजेंसी के विज्ञापन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस विज्ञापन में कई ऐसी शर्तें हैं जिसपर लोगों ने एतराज जताया है। ‘young achievers’ नाम से निकाले गए इस एड कैंपेन में महिलाओं के लिए खास पैमाना रखा गया है। यह पैमाना है खूबसूरती का। लड़कियों के लिए शामिल किये गये इस पैमाने में आईएएस, आईआईएम और खूबसूरती को रखा गया है। मैट्रिमोनियल मीट का यह विज्ञापन एलीट क्लास वाले लोगों के लिए है। अगले महीने होने वाले मैट्रिमोनियल मीट में शामिल होने के लिए विज्ञापन कंपनी ने खास लोगों को बेंगलुरू के एक बड़े होटल में न्योता दिया है।

सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के खिलाफ लोग काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। डॉ. श्रुति कपूर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि Young achievers matrimony meet इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यंग एचिवर्स कौन हैं? डॉक्टर्स, आईआईटीयन्स, या फिर रसूखदार परिवार के लोग। यह एक बिजनेस डील हैं। यह इवेंट बिक चुका है। उनलोगों को शुभकामनाएं जो ऐसे क्लालिफिकेशन्स को देखकर शादियां करते हैं।

Young achiever’s definition as per these people : money + beautiful girls. pic.twitter.com/sR40EzZb3x — Vipin Rajan (@vipin_rajan) July 25, 2018

Apparently being a “beautiful girl” is the only requirement for being a young achiever. Being a smart woman doesn’t matter. pic.twitter.com/blCteoqwqx — Rashi Kakkar (@rashi_kakkar) July 25, 2018

How many different types of tacky & ignorant can you be?

Ad in leading Indian paper #TheHindu for an arranged matrimony meet at a top hotel #LeelaPalace Bangalore. Eligibility: people from high net worth families & young achievers. PS- “beautiful girls” count as young achievers! pic.twitter.com/8J1FvyuRNJ — Sharanya Haridas (@haridassharanya) July 26, 2018

Another example of how #India treats its ‘young women achievers’. Did ‘Fair and Lovely’ cream sponsor the event? Can someone tell me if these #beautifulgirls were entitled to the alcoholic ‘welcome drinks’? #feminism #feminist #notskindeep #inequality https://t.co/wfj56equd9 — Nalini Singh (@nalinisingh111) July 26, 2018

Okay… Now there’s something called “young” “achievers” matrimony meet ?! Like seriously?! You’ll never find a better example of the shallow nature of the human condition. https://t.co/DQs1vYKUrI — Dr. Sanjana (@iam_DrSanjana) July 25, 2018

It’s 2018 and there’s a young achievers matrimony meet that promises beautiful girls. This whole thing is regressive on so many counts. pic.twitter.com/qgp8qAXMsZ — Nandita Iyer (@saffrontrail) July 25, 2018



सोशल मीडिया पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद एड एजेंसी ने माफी भी मांगी है। कंपनी ने माना है कि यंग अचीवर्स कैटेगरी में खूबसूरती का पैमान रखना गलत था। अब इवेंट में कोई क्या आएगा? यंग अचीवर्स मैट्रिमोनी 5 महीने पहले ही शुरू हुई है और बेंगलुरु में एक जुलाई को एक इवेंट हो भी चुका है। उस इवेंट को 300 डॉक्टरों ने अटेंड किया और वो बहुत बेहतरीन रहा।

