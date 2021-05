कोरोना महामारी के बीच आपने ट्विटर पर लोगों को बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत आदि की शिकायत करते हुए जरूर देखा और सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने ट्विटर पर किसी व्यक्ति को एक राज्य के मंत्री से बिरयानी में चिकन लेग पीस की कमी की शिकायत करते देखा है। तो आपका जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन तेलंगाना में एक व्यक्ति ने चिकन बिरयानी में लेग पीस ना मिलने की शिकायत ट्विटर पर कैबिनेट मंत्री के टी रामा राव से कर दी। इस दिलचस्प शिकायत पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मजे ले लिए।

दरअसल थोटाकुरी रघुपति नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा मसाला और लेग पीस के साथ एक चिकन बिरयानी आर्डर किया था। लेकिन उसे दोनों में कुछ भी नहीं मिला। आगे ट्विटर यूजर ने बिरयानी आर्डर करने वाले होटल से नाराज होकर लिखा कि क्या लोगों को बिरयानी खिलाने का यह तरीका सही है। साथ ही थोटाकुरी रघुपति ने अपने ट्वीट में तेलंगाना सरकार में मंत्री के टी रामा राव और जोमैटो को टैग कर दिया।

And why am I tagged on this brother? What did you expect me to do https://t.co/i7VrlLRtpV

— KTR (@KTRTRS) May 28, 2021