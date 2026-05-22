मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने त्विषा शर्मा मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी।

त्विषा शर्मा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जबकि उसके ससुराल वालों दावा है कि वह ड्रग्स की आदी थी।

Twisha Sharma case: Madhya Pradesh government hands over probe to CBI. pic.twitter.com/Ebxccsn0wF — Press Trust of India (@PTI_News) May 22, 2026

त्विषा शर्मा के पति की सूचना देने वाले को मिलेगा 30 हजार का इनाम

पुलिस ने त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास व पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85 और 3 (5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने फरार पति समर्थ की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 30,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे दोनों परिवार

मॉडल से अभिनेत्री बनी अभिनेत्री त्विषा शर्मा और उसके पति समर्थ सिंह के परिवारों ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। त्विषा शर्मा का परिवार चाहता है कि उसके शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए।

त्विषा के परिजनों के वकील ने बताया कि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं। समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत मांगी है, जबकि त्विषा के परिवार ने उनकी मां गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है। गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं।

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त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने उसकी सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि त्विषा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया था और इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोग भी शामिल थे। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड एडिशनल जज हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।