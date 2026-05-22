भोपाल के त्विषा शर्मा मर्डर केस में मुख्यमंत्री आरोपी त्विषा के पति समर्थ सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को समर्थ सिंह ने वकील ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी।

वकील जयदीप कौरव ने बताया था कि समर्थ सरेंडर करना चाहता है लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वो सरेंडर कोर्ट में करेगा या पुलिस के सामने। उन्होंने समर्थ के सरेंडर को लेकर कोई स्पष्ट वजह भी नहीं बताई थी।

त्विषा शर्मा की सास को हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उसकी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। त्विषा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल की एक अदालत द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं। जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है।

इससे पहले गुरुवार को मध्यप्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया था। एक आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने यह तय करने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या गिरिबाला सिंह उपभोक्ता अदालत की अध्यक्ष बनी रह सकती हैं।

भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने मीडिया से कहा, ”उन्हें (बयान दर्ज करने के लिए) तीसरा और आखिरी नोटिस जारी किया गया है। अगर वह सहयोग नहीं करती हैं तो हम उनकी जमानत रद्द करने के लिए सत्र अदालत का रुख करेंगे।” पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस पोस्ट और व्हाट्सएप के जरिए दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि पिछले दो मौकों पर जब नोटिस दिए गए थे, तो वह अपने आवास पर नहीं मिलीं।

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हाई कोर्ट ने कहा है कि शव को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के सिफारिश की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।