उन्‍नाव दुष्‍कर्म कांड में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बीजेपी विधायक द्वारा पीड़िता के चाचा को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। बातचीत का ऑडियो टेप लीक हो गया है। ‘टाइम्‍स नाउ’ का दावा है कि इसमें कुलदीप सेंगर ने दुष्‍कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के चाचा को धमकी दी है। भाजपा विधायक ने कथित तौर पर इस मामले को खत्‍म करने की बात कही है। एमएलए ने कहा कि तुम्‍हें हमारी सेवा में रहना चाहिए था, तुमने मेरे खिलाफ अर्जी क्‍यों दी? इस पर पीड़िता के चाचा ने कहा कि वह उनके (कुलदीप सेंगर) खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। बता दें कि उन्‍नाव में एक महिला ने भाजपा विधायक पर सामूहिक दुष्‍कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ि‍ता के पिता की जेल में मौत के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। युवती ने परिवार समेत मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के आवास के सामने आत्‍महत्‍या का प्रयास किया था। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्‍यीय महिला टीम गठित की है। महिलाओं का यह दल 11 अप्रैल को पीड़िता से मुलाकात करेगा। बातचीत का ब्‍यौरा इस प्रकार है।

पीड़िता के चाचा: गांव में यह क्या करवा रहे थे, यह तो ठीक का नहीं है। मरवाना, पिटवाना बच्चों को, पप्पू को, यह सब अच्छी बात नहीं है।

कुलदीप सिंह सेंगर: तुम हमें ही…दे रहे हो, बेटा।

पीड़िता के चाचा: दे नहीं रहे हैं, आपकी सेवा की है, इसलिए आपको बता रहा हूं।

कुलदीप सिंह सेंगर: हमारी सेवा की है तो हमारी सेवा में रहना चाहिए, हमारे खिलाफ आवेदन क्यों देते हो।

पीड़िता के चाचा: मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था।

कुलदीप सिंह सेंगर: हमारे खिलाफ पर्चा क्यों छपवाते हो

पीड़िता के चाचा: मैंने नहीं छपवाया, यह आप पता करो, लेकिन हमने नहीं छपवाया।

कुलदीप सिंह सेंगर: तुम बताओगे हम किससे पता करें।

पीड़िता के चाचा: मेरे वॉट्सएप पर आया और मैंने इसे फॉरवर्ड किया बस इतना गुनहगार हूं। एक औलाद है मेरा बताइए कहां खड़ा होना है।

कुलदीप सिंह सेंगर: एक बात बताओ कि तू मेरा छोटा भाई है।

पीड़िता के चाचा: हां, हूं।

Undeniable proof of cover up by BJP MLA: TIMES NOW accesses damning phone conversation between BJP MLA Kuldeep Singh and Rape victim's uncle #DontSpareBJPMLA pic.twitter.com/9VUjgQFbaP

— TIMES NOW (@TimesNow) April 10, 2018