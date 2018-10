हिरासत में ली गईं तृप्ति देसाई, मोदी से शिरडी में मुलाकात की कर रही थीं मांग

सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को शुक्रवार तड़के पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल तृप्ति देसाई और उनकी महिला साथी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने शिरडी जा रहीं थी। लेकिन पुणे पुलिस ने तृप्ति देसाई को उनके घर के पास ही हिरासत में ले लिया। बता दें कि तृप्ति देसाई केरल के सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात करना चाहतीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिरडी जा रहे हैं, जहां वह शिरडी मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने वाले हैं। वहीं इस तरह हिरासत में लेने का तृप्ति देसाई और उनकी महिला ब्रिगेड ने विरोध किया है। हिरासत में लेने के दौरान तृप्ति देसाई और महिला पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई।

तृप्ति देसाई का कहना है कि उन्होंने अहमदनगर के एसपी को गुरुवार को पत्र लिखकर पीएम मोदी से मुलाकात करने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी द्वारा मुलाकात नहीं करने पर उनका काफिला रोकने की बात भी कही थी। तृप्ति देसाई के अनुसार, जब वह शिरडी के लिए निकलने ही वाले थे, तभी पुलिस ने आकर उन्हें हिरासत में ले लिया। महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई का कहना है कि “विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमें घर पर ही रोक दिया गया। यह मोदी जी द्वारा हमारी आवाज दबाने की कोशिश है।”

Police force was already here today morning when we were about to leave for Shirdi. It is wrong. It is our Constitutional right to protest. We are being stopped at home only. It is an attempt to suppress our voice through Modi ji: Activist Trupti Desai on being detained by police pic.twitter.com/n8NJXBhqGR

— ANI (@ANI) October 19, 2018