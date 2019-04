जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नोटों से भरे एक ट्रक में आग लगने से 500 रुपए के नोट जलकर खाक हो गए। बता दें कि घटना दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले की है। हालांकि इस मामले में अभी तक जले हुए नोटों की संख्या के बारे में कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

क्या है पूरा घटनाः टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक रविवार (21 अप्रैल) देर रात काजीगुंड के पंजथ इलाके में एक नोटों से भरे ट्रक में आग लग गई थी। वहीं चैनल में दिखाए गए वीडियो के मुताबिक जले हुए 500 रुपए के नोट ट्रक में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा हे कि ट्रक में आग तब लगी जब वह जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक का नंबर JK05A 8795 के रूप में बताया है। बता दें कि मामले को लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना में ड्राइवर और खलासी की जान बच गई है लेकिन पूरा नोट जलकर खाक हो गए हैं।

चुनाव आयोग की है नजरः गौरतलब है कि जहां घटना हुई है वहां मंगलवार (22 अप्रैल) को तीसरे चरण के तहत मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग भी इस मामले में नजर रख रहा है। चुनाव से पहले राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नोटों का पाए जाना, यह एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए नेता अनेक हथकंडे अपनाते हैं।

Alarming.Authorities must conduct a thorough investigation to ascertain how & why trucks are being used to carry cash for poll distribution. That too a day right before Anantnag votes. This is a good lesson to those who think votes can be purchased by bribes. https://t.co/kN6jvNeyni

