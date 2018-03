बरेली: त्रिवेणी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा, पीछे आ रही ट्रेनों को भी रोका

रविवार (25 मार्च) देर रात त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन हादसे का शिकार हो गया। सिंगरौली से आ रही त्रिवेणी एक्सप्रेस का इंजन बरेली जंक्शन से 500 मीटर पहले पटरी से उतर गया। इस हादसे में किसी तरह के जान-माल का नुकासान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार धीमी थी इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहास इंजन के पटरी से उतरने की वजह अभी सामने नहीं है। अधिकारियों ने भी हादसे को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

त्रिवेणी एक्सप्रेस के इंजन के पटरी से उतरने की वजह से पीछे से आ रही ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, त्रिवेणी एक्सप्रेस (14369) सिंगरौली से बरेली आ रही थी। शाम पांच बजे जंक्शन पर अप लाइन आउटर पर गाड़ी पहुंची। उस समय गाड़ी की स्पीड 10-15 किमी प्रतिघंटा रही होगी। अचानक प्वाइंट पर आकर इंजन का पहिया पटरी से उतर गया और गाड़ी झटका लेते-लेते बंद हो गई।

