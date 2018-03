उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव परिणामों के रुझानों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और भारतीय राजनीति में इसे अहम दिन बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई से योगी आदित्यनाथ ने कहा- ”बीजेपी त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है, मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। नागालैंड और मेघालय में भी हमारा प्रदर्शन ऐतिहासिक है। भारतीय राजनीति में यह महत्वपूर्ण दिन है।” बता दें कि खबर लिखे जाने तक त्रिपुरा में 40 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, वही लेफ्ट फ्रंट 19 पर आगे था। मेघालय में सबसे आगे कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस 23, एनपीपी 15, बीजेपी 6 और 15 सीटों पर अन्य दल आगे चल रहे थे। नागालैंड में 30 पर एनडीपीपी और 29 पर एनपीएफ आगे चल रही थी। तीनों राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं।

