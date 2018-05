त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव की फिर किरकिरी, बोले- टैगोर ने वापस कर दिया था नोबेल पुरस्कार

भाजपा नेता और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयान दिया है। बिप्लब देव ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया था। दरअसल त्रिपुरा सीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि टैगोर अंग्रेजों के खराब शासन के विरोध ने अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया था। डीएनए के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बिप्लब देव टैगोर की जयंती के मौके पर उदयपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। त्रिपुरा सीएम के इस अजीब बयान पर अब सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें लताड़ लगाई है। कमेंट में लिखा गया कि टैगोर को नोबेल पुरस्कार साल 1913 में मिला था। मूर्ख कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार अस्वीकार कर दिया था। कमेंट में आगे लिखा गया कि विप्लब बहुत लंबे समय तक एक अच्छे संघी नहीं रह सकते हैं।

एक कमेंट में लिखा गया कि टैगोर को स्वीडिश अकादमी से नोबेल पुरस्कार मिला और बिप्लब देव कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पुरस्कार वापस लौटा दिया था। शुवांकर मुखर्जी लिखते हैं, ‘ना तो ये इतिहास जानते हैं और नहीं साहित्य का ज्ञान रखते हैं। पढ़ना-लिखना कुछ नहीं…पुतला तोड़ा आठ आना।’ मोहम्मद खालिद अहमद लिखते हैं, ‘वापस लौटे बिप्लब देव… टैगोर ने ब्रिटिश शासन के विरोध में अस्वीकार कर दिया था नोबेल। त्रिपुरा सीएम को नर्सरी क्लास की शिक्षा लेने की जरुरत है।’

यहां देखें अन्य ट्वीट्स-

Biplab Deb is back!

The fool says Rabindranath Tagore rejected the Nobel Prize!

You can’t keep a good Sanghi down for too long!

(Incidentally, the Nobel Prize in Literature 1913 was awarded to Rabindranath Tagore)

