अपने बयानों को लेकर अक्‍सर चर्चा में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्‍यमंत्री बिप्‍लब कुमार देव ने एक बार फिर से चौंकाने वाली बात कही है। उन्‍होंने उद्योग धंधों की गाय से तुलना की है। बिप्‍लब देव ने कहा, ‘मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ मुख्‍यमंत्री आवास में गो पालन शुरू करूंगा और उसके दूध का इस्‍तेमाल भी करूंगा। इससे त्रिपुरा की जनता को भी प्रेरणा मिलेगी और वे भी ऐसा (गो पालन) करेंगे। इससे कुपोषण से निपटने में मदद मिलेगी।’ त्रिपुरा के मुख्‍यमंत्री ने लगे हाथ इसके बाद एक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा कर डाली। उन्‍होंने कहा, ‘हमलोग (राज्‍य सरकार) एक योजना शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत 5,000 परिवारों को गायें वितरित की जाएंगी। मैं बड़े-बड़े उद्योग धंधे शुरू करने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसके तहत 2,000 लोगों को रोजगार देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। दूसरी तरफ, यदि में 5,000 परिवारों को 10,000 गायें वितरित करूंगा तो संबंधित पर‍िवार 6 महीने में कमाना शुरू कर देगा।’

मुख्‍यमंत्री आवास में गाय पालने वाले पहले सीएम नहीं होंगे बिप्‍लब : त्रिपुरा के मुख्‍यमंत्री बिप्‍लब देव यदि अपनी योजनाओं पर अमल करते हुए मुख्‍यमंत्री आवास में गो पालन करेंगे तो ऐसा करने वाले वह पहले सीएम नहीं होंगे। इससे पहले 1990 के दशक में बिहार के मुख्‍यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव भी ऐसा कर चुके हैं। मुख्‍यमंत्री रहते हुए उन्‍होंने अपने आधिकारिक आवास में कई गाएं रखी थीं। अब भाजपा के मुख्‍यमंत्री ने भी उसी राह पर चलने की घोषणा की है।

Today I am announcing that I will start domestication of cows at the CM residence along with my family and will consume its milk. This will also inspire people of Tripura to do the same and would help fight malnutrition: Tripura CM Biplab Kumar Deb (4.11) pic.twitter.com/kAn8Vqq6R3

