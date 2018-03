Tripura Election Result 2018: मैं सीएम बनने के लिए तैयार, अंतिम फैसला संगठन का होगा: बिप्लब देब

त्रिपुरा में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट की रेस में आगे चल रहे बिप्लब कुमार देब ने कहा है कि वह राज्य में पार्टी द्वारा दी गई कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन इस बावत अंतिम फैसला संगठन ही करेगी। 48 साल के बिप्लब कुमार देब ने कहा, “मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटूंगा।” प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिप्लब कुमार देब ने बनमालीपुर सीट पर जीत हासिल की है। इस बीच शनिवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बीजेपी संसदीय बोर्ड ही किसी भी राज्य में पार्टी के सीएम या सीेम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करती है। बैठक के बाद पार्टी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि वह मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। नड्डा ने कहा कि सीएम का नाम तय करने के लिए केंद्रीय नेता रविवार को राज्य जाएंगे। नड्डा ने कहा कि नितिन गडकरी और जुएल ओरांव बतौर ऑब्जर्वर त्रिपुरा जाएंगे, अरुण सिंह और नड्डा खुद नागालैंड जाएंगे जबकि केन्द्रीय मंत्री किरन रिजिजू और के जे अलफांस मेघालय जाएंगे, ये नेता वहां पर सीएम उम्मीदवार को चुनेंगे।

Nitin Gadkari and Jual Oram will go as Observers to Tripura, Arun Singh and I will got to Nagaland & Kiren Rijiju and KJ Alphons will go to Meghalaya to elect the CM: JP Nadda pic.twitter.com/g4OGA7TYlQ

— ANI (@ANI) March 3, 2018