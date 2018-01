विधानसभा चुनाव: त्रिपुरा और मेघालय के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

कांग्रेस ने त्रिपुरा और मेघायल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने शनिवार को त्रिपुरा के लिए 56 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। वहीं मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए भी 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 18 फरवरी को वोटिंग होगी और मेघायल में 27 फरवरी को मतदान होगा। मेघायल में भी विधानसभा की 60 सीटें हैं। दोनों राज्यों में 3 मार्च को मतगणना होगी।

चुनाव आयोग की ओर से 18 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और नगालैंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया गया था। नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को चुनाव होगा। तीनों राज्‍यों का नतीजा 3 मार्च को आएगा। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त अचल कुमार ज्‍योति ने ऐलान करते वक्त बताया कि तीनों राज्यों में सभी जगह इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वोटिंग के लिए VVPAT सिस्‍टम का प्रयोग किया जाएगा। त्रिपुरा के लिए 24 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई थी।

INC COMMUNIQUE

Announcement of the list of Congress candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Tripura. pic.twitter.com/f7XgP0Khn7

— INC Sandesh (@INCSandesh) January 27, 2018