केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के हित में ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019′ पारित कराने में जुटी है। इसके बावजूद जमीन पर स्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा में तीन तलाक बिल पर शुक्रवार को बहस चल रही थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी के बार-बार बेटी को जन्म देने से नाराज पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कह कर छोड़ दिया।

घटना के बाद पीड़ित महिला ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि पति ने दूसरी शादी करने के लिए उसे तलाक दे दिया है। बुलंदशहर के पास पहासू थाना क्षेत्र की रहने वाली आसिया उर्फ आशा का निकाह 10 साल पहले अलीगढ़ के छपरा क्षेत्र में रहने वाले अंसार अहमद के साथ हुआ था।

निकाह के बाद आसिया के चार बेटियां हुईं। इनमें से दो लड़कियों की मौत हो गई। बार-बार बेटी के जन्म से नाराज ससुरालवालों ने आसिया को शारीरिक व मानसिक रूप से यातना देने के साथ ही उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि महिला के पांचवी बार बेटी होने पर उसके पति अंसार ने उसे तीन बार तलाक… तलाक… तलाक कह कर छोड़ दिया

Man gives triple talaq to his wife for giving birth to a girl child, in Bulandshahr. Manish Kumar Mishra, SP Rural, says, “On the basis of complaint from the woman, a case has been registered and appropriate action will be taken.” pic.twitter.com/GNup0ogDRN

— ANI UP (@ANINewsUP) June 21, 2019