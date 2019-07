पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली से पहले सत्ताधारी दल और भाजपा में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर टीएमसी की रैली को असफल करने के प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने टीएमसी की इस रैली को ‘ममता का सर्कस’ करार दिया।

सीएम बनर्जी ने कहा कि भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने रोकने का प्रयास कर सकती है। पार्टी ने राज्य के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि घोष में टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकी दी है कि यदि वे रैली में शामिल होने जाएंगे तो उन्हें बसों से खींच कर मारा जाएगा।

बनर्जी ने कहा, ‘मैंने सुना है कि भाजपा के इशारे पर रेलवे रविवार को सामान्य संख्या में ट्रेनों का संचालन नहीं करेगा। मेरी सूचना है कि रविवार को सिर्फ 30 फीसदी ट्रेनें ही चलेंगी। यह ठीक नहीं है।’ इससे पहले दिलीप घोष ने रविवार को होने वाली टीएमसी की रैली को ‘दीदी का सर्कस’ करार दिया।

घोष ने कहा कि सब लोग दीदी का सर्कस देखने जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा शासन के दौरान 1993 में पुलिस गोलीबारी में मारे गए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में रैली का आयोजन करती है। बनर्जी उस समय युवा कांग्रेस की नेता थीं।

वहीं भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी राज्य की टीएमसी सरकार पर तंज कसा। सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा, ’19 में ‘हाफ’ हुए, 21 में ‘साफ’ हो जाएंगे। (तृणमूल संबेश)’। इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी टीम 2021 राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जनता के मिजाज को समझने के लिए रविवार को यहां शहीद दिवस पर आयोजित होने वाली तृणमूल की विशाल रैली में मौजूद रहेंगे।

