टीएमसी के तीन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इनमें लगभग 440 करोड़ रुपये जमा हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा भी कुछ और खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इस मामले में पार्टी के बागी विधायकों की ओर से शिकायत की गई थी। उन्होंने यह धनराशि कहां से आई, इसके स्रोत के जांच की मांग की थी।

पहले ही विधायकों और सांसदों की बगावत से जूझ रही टीएमसी के लिए तीन बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाना एक और बड़ा झटका है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि निजी क्षेत्र के एक बैंक में रखे गए तीन खातों को ‘डेबिट फ्रीज’ कर दिया गया है। ‘डेबिट फ्रीज’ का मतलब है कि अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते, लेन-देन नहीं किया जा सकता हालांकि इनमें पैसा आ सकता है।

टीएमसी के संगठन और वित्तीय तंत्र पर कब्जे को लेकर पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के खेमों के बीच टकराव चल रहा है। यह विवाद हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद और बढ़ गया है।

ऋतब्रत बनर्जी समर्थक 10 विधायकों की शिकायतों के बाद बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने का कदम उठाया गया है। इन विधायकों ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत साइबर अपराध पुलिस थाने में अकाउंट्स को लेकर एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की थी।

अपनी शिकायतों में विधायकों ने अकाउंट्स में जमा धन के स्रोत पर सवाल उठाए और उन खातों के माध्यम से किए गए लेन-देन की जांच की मांग की। विधायकों ने यह पता लगाने की मांग की है कि क्या यह धनराशि वैध स्रोतों से हासिल की गई है या फिर अवैध गतिविधियों, जैसे- सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और घोटालों से।

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पश्चिम बंगाल में गुरुवार को जब नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो टीएमसी के दोनों गुटों के बीच दरारें साफ दिखाई दी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बागी गुट के विधायक विपक्ष में अलग-अलग बेंच पर बैठे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।