New Video Release in Trilokpuri Murder Case: दिल्ली (Delhi) के त्रिलोकपुरी हत्याकांड (Trolakpuri Murder Case) में एक नया वीडियो (New Video) सामने आया है जिसमें मारे गए शख्स का बेटा कथित तौर पर उसके शव के टुकड़ों को फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो की पुष्टि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने की है। ये वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। इसके पहले सोमवार (28 नवंबर) को इस हत्याकांड (Murder Case) का खुलासा हुआ था।

5 जून को पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर की थी पति का Murder

दिल्ली के पांडव नगर में हई इस सनसनीखेज हत्याकांड में दिल्ली पुल‍िस ने मृतक की पत्‍नी और उसके बेटे को हत्या के आरोप में सोमवार (28 नवंबर) को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर आरोप है क‍ि उन्‍होंने युवक की हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े कर फ्रीज में रखे थे। मौका पाकर आरोपी लाश के टुकड़ों को बाहर फेंकते थे। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि यह मामला 5 जून को सामने आया था। पांडव नगर मर्डर केस में मृतक का नाम अंजन दास है।

Delhi Police ने किया मामले का खुलासा

हत्याकांड के इस मामले का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि यह मामला 5 जून को सामने आया था। पांडव नगर मर्डर केस में मृतक का नाम अंजन दास है। इसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में दास की पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार किया गया है। मां-बेटे ने मिलकर नशे की गोली खिलाकर अंजन दास का मर्डर किया और फिर लाश के टुकड़े कर फ्रिज में रखे। इसके बाद मौका देखकर लाश के टुकड़े को रात में बाहर फेंक देते थे। पुलिस ने इस्तेमाल किए गए रेफ्रिजरेटर को भी घर से बरामद कर लिया है।

नशे की लत और बुरी आदतों की वजह से हुआ Murder

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मां और बेटे अंजन दास की बुरी आदतों से बहुत परेशान थे। अंजन दास एक नंबर का शराबी था और उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंधों का भी मामला सामने आया है। अंजन दास के शराब की लत, खुद न कमाने, मां-बेटे की कमाई हड़प लेने और घर की महिलाओं पर भी गंदी नजर रखने से पूनम और दीपक बेहद परेशान थे। अंजन दास और पूनम दोनों की यह दूसरी शादी थी।