रांची में शुक्रवार को आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत ने फेसबुक लाइव पर आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और जमीन के दलालों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया।

निशा के फेसबुक प्रोफाइल पर लाइव वीडियो में उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है। वह आरोप लगा रही हैं कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और जमीन के दलालों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है- अपनी मौत को बुलाना।

निशा भगत ने क्या कहा?

वीडियो में निशा भगत ने कहा, “मुझे यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी… लोग कहते हैं कि BJP है, कांग्रेस है, लेकिन असल में कोई नहीं है… मेरे माता-पिता को बहुत गहरा सदमा लगेगा। मेरे पिता ने झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी, मैंने प्रशासन से लड़ने की पूरी कोशिश की और सुरक्षा के बारे में भी उनसे बात करने की कोशिश की… लेकिन आज मुझे अपनी मौत को गले लगाना पड़ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन की यह सरकार महिलाओं को अपमानित करती है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।”

इसके बाद करीब 11 मिनट का यह वीडियो अचानक बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने कोई हरी चीज आ गई है।

पंखे से लटका हुआ मिला शव

रांची (शहर) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पारस राणा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि निशा भगत का शव उनके घर के एक कमरे में छत के पंखे से लटका हुआ मिला। एसपी ने बताया कि उनका शव पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया।

पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर लाइव आने के बाद निशा भगत ने आत्महत्या कर ली। घटना के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने निशा भगत को युवा आदिवासी नेता बताया और कहा कि उन्होंने अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया, ”उन्होंने (निशा भगत ने) इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पिठोरिया के थाना प्रभारी और अजय तिर्की को जिम्मेदार ठहराया।”

हेमंत सोरेन तत्काल इस्तीफा दें- मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा, ”मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।” मरांडी ने कहा कि भगत ने जिन लोगों के नाम लिये हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच भी की जाए।

आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली निशा भगत की आत्महत्या ने झकझोर दिया। आत्महत्या से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव में जो पीड़ा बयां किया, वो हृदय विदारक है।



निशा भगत के शब्द न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी, बल्कि उनके शब्द राज्य के हालात बयां करते है। मुख्यमंत्री… — Babulal Marandi (@yourBabulal) November 6, 2026

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बिचौलियों और सहयोगियों द्वारा किए गए उत्पीड़न से भगत बहुत परेशान थीं। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह कदम उठाया। साहू ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद उनकी जान बच जाती। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जमीन के दलालों को बचा रही है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सहयोगी पार्टी CPI(ML) लिबरेशन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

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बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भंडारी ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बृहस्पतिवार को शेयर किया है। वीडियो में अंसारी न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि भारत के हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।