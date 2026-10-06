Chandigarh News: चंडीगढ़ के होटल माउंटव्यू में आयोजित 118वें अखिल भारतीय मेयर्स सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देशभर से आए महापौरों को शहरी प्रशासन और सुशासन को लेकर कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि महापौर का पद केवल अधिकार और सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और सेवा की बड़ी जिम्मेदारी भी है।

इस सम्मेलन में करीब 40 महापौरों ने हिस्सा लिया और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, अधिकार, नागरिक सुविधाओं और बेहतर प्रशासन पर चर्चा हुई।

कर्मचारी ‘नौकर’ नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के सहयोगी हैं

गुलाब चंद कटारिया ने महापौरों से कहा कि नगर निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अक्सर यह भूल हो जाती है कि वे कर्मचारियों पर आदेश चला सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम तभी मिलेंगे जब कर्मचारियों को अपना सहयोगी समझकर उनके साथ काम किया जाए। उनके मुताबिक सम्मान और बेहतर समन्वय प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

महापौर की कुर्सी अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी की है

कटारिया ने कहा कि महापौर का पद जनता की सेवा के लिए है। जनप्रतिनिधि को अपनी पद की गरिमा का इस्तेमाल मातहत कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने महापौरों को कानून और नियमों के दायरे में रहकर काम करने तथा किसी गलत काम में शामिल नहीं होने की सलाह दी।

चुनाव जीतने के बाद वार्ड से दूरी पर जताई चिंता

प्रशासक ने उन जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जो चुनाव जीतने के बाद अपने वार्डों में नियमित रूप से नहीं जाते। उन्होंने कहा कि महापौर और पार्षदों को कार्यालयों तक सीमित रहने के बजाय शहर और वार्डों में जाकर जमीनी स्थिति को देखना चाहिए। सफाई, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और दूसरी नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता जनता के बीच जाकर ही लगाया जा सकता है।

सुबह शहर का दौरा करने की सलाह

कटारिया ने महापौरों को सलाह दी कि उन्हें सुबह के समय बिना किसी अधिकारी को साथ लिए शहर का दौरा करना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि सफाई व्यवस्था कैसी है, सड़क और नालियों की स्थिति क्या है और आम लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जितना अधिक जनता के बीच जाएंगे, उतनी ही ज्यादा वास्तविक समस्याएं उनके सामने आएंगी।

ऑनलाइन शिकायतों की रोजाना समीक्षा पर जोर

उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। कटारिया ने सुझाव दिया कि महापौरों को रोज शाम पानी, बिजली, सफाई, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा करनी चाहिए। शिकायत आने के बाद उसके समाधान की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

स्थानीय निकाय हल कर सकते हैं बड़ी समस्याएं

कटारिया ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की जरूरत बताते हुए कहा कि आम नागरिकों की बड़ी संख्या में समस्याएं स्थानीय स्तर से जुड़ी होती हैं। यदि नगर निगम, नगरपालिकाएं और पंचायतें प्रभावी तरीके से काम करें तो लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए राज्य की राजधानी या सचिवालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और त्वरित शिकायत निवारण को बेहतर प्रशासन की कुंजी बताया।

मेयरों के अधिकार और कार्यकाल पर भी चर्चा

अखिल भारतीय मेयर्स सम्मेलन में महापौरों के कार्यकाल, अधिकारों और सुविधाओं में एकरूपता का मुद्दा भी सामने आया। करीब 19 राज्यों से आए महापौरों ने स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देने की जरूरत पर चर्चा की। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी महापौर का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने की जानकारी दी गई।

73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू करने की मांग

सम्मेलन में शहरी स्थानीय निकायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को मजबूत तरीके से लागू करने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। महापौरों के अधिकार, कार्यकाल और स्थानीय निकायों की स्वायत्तता से जुड़े मुद्दे लंबे समय से शहरी शासन की बहस का हिस्सा रहे हैं। सम्मेलन में इन विषयों पर साझा मॉडल और बेहतर व्यवस्था विकसित करने की बात सामने आई।

सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर जोर

कटारिया ने शहरों में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुविधाजनक और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होने पर निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। साथ ही उन्होंने निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जैसे उपायों की भी वकालत की।