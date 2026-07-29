हैदराबाद की एक लोकल अदालत ने एक 33 साल के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक महिला आईपीएस ट्रेनी ने ट्रेनी आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोपी आईपीएस पर रेप, यौन उत्पीड़न, हत्या की कोशिश, पीछा करने और आपराधिक धमकी के चार्ज लगाए गए हैं।

आरोपी एम उदय कृष्ण रेड्डी, 2019 में सर्विस से इस्तीफा देने और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) एग्जाम क्रैक करने से पहले आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था। कांस्टेबल से IPS बनने का उसका सफर तब खबरों में आया था जब उसने 2024 में UPSC क्रैक किया और 2025 में सर्विस जॉइन की।

कैसे महिला से मिला आरोपी?

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक वह शिकायत करने वाली महिला के कॉन्टैक्ट में तब आया जब उसने उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर जवाब दिया जिसमें उसने ‘IPS एग्जाम क्रैक करने में उसकी सफलता की यात्रा’ के बारे में बताया था। नंबर की अदला बदली करने के बाद दोनों कथित तौर पर रिलेशनशिप में आ गए।

हैदराबाद पुलिस के एक बयान में कहा गया, “रिश्ते में अक्सर बहस और अस्थिर व्यवहार होता था। आरोपी ने बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी, हथियार दिखाए, शिकायत करने वाली महिला का अपमान किया, कई रिश्तों के लिए लगातार बातें कीं और परेशान करने वाले काम किए, जिसमें उसका लैपटॉप फेंकना और नुकसान पहुंचाना, ब्लॉक होने के बाद नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, प्राइवेट चैट जारी करने की धमकी देना और उसकी सहमति के बिना उसके परिवार और सहकर्मियों से संपर्क करना शामिल है।”

NPA ने शिकायत पर आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। शिकायत के अनुसार रिश्ता खत्म करने और किसी और से शादी करने के बाद एम उदय कृष्ण रेड्डी ने कथित तौर पर उसे परेशान करना जारी रखा, उसे ऑनलाइन स्टॉक किया और उसके परिवार के सदस्यों को प्राइवेट चैट जारी करने की धमकी दी।

आरोपी को महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया और एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि “कानून के अनुसार सख्ती से उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को अगले 14 दिनों के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में रखने का निर्देश दिया।”

WhatsApp पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप

18 जुलाई की अपनी शिकायत में महिला IPS ट्रेनी ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने WhatsApp पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर उसे परेशान किया, और एकेडमी में दूसरे ट्रेनी के सामने उसके बारे में गलत कमेंट किए। शिकायत करने वाली महिला ने कहा था कि यह कथित शोषण 23 जून से चल रहा था। हालांकि एम उदय कृष्ण रेड्डी ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

शिकायत करने वाली महिला ने आगे आरोप लगाया कि कृष्ण रेड्डी ने बार-बार उस पर पूरी तरह से बेबुनियाद बातों पर किसी दूसरी ट्रेनी के साथ रिलेशनशिप में होने का आरोप लगाया। आईपीएस ट्रेनी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने डिवाइस अनलॉक करने के बाद ज़बरदस्ती उसका पर्सनल मोबाइल फ़ोन एक्सेस किया, और मुझे अपने पर्सनल मैसेज उसे दिखाने के लिए ब्लैकमेल किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया, “9 जुलाई को कृष्ण रेड्डी ने मुझे रोका और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए मजबूर किया और मेरे बाल पकड़कर मेरा गला घोंटने की कोशिश की। कृष्ण रेड्डी ने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। उसने 10 जुलाई को फिर से उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया।”

महिला आईपीएस ट्रेनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, “कृष्ण रेड्डी ने मेरी सहमति या जानकारी के बिना एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पति को भेज दिया। उसने झूठी और अपमानजनक जानकारी देकर मेरी इमेज खराब करने की भी कोशिश की।” बाद में FIR दर्ज की गई।

आरोपी ने क्या कहा?

FIR दर्ज होने के बाद कृष्ण रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, “मेरे खिलाफ शिकायत और अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। मुझे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा।”

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