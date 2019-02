प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भारत की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) को हरी झंडी दिखाई थी। लेकिन इसकी पहली ही यात्रा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, दरअसल आज (शनिवार) वाराणसी से दिल्ली आ रही इस ट्रेन में खराबी आ गई जिसके बाद इसे टूंडला स्टेशन पर ही रोक दिया गया। गौरतलब है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कल (रविवार) पहला कमर्शियल ट्रायल होगा जिसमें ये ये ट्रेन पहली बार यात्रियों को लेकर दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करेगी।

ट्रेन के आखिरी कोच्स में आई शिकायत: दरअसल शनिवार सुबह ट्रेन के आखिरी कोच में अचानक कुछ आवाजें आने लगीं और जिसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसमें से स्मोक निकलने लगा और साथ ही बदबू आने लगी और ट्रेन के सभी कोच की लाइट चली गई। कर्मचारियों के मुताबिक ट्रेन में ब्रेक जैम के साथ चार्जिंग फेलियर की भी दिक्कत सामने आई। बता दें ट्रेन को उत्तर प्रदेश के टुंडल जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। हालांकि जैसे ही ट्रेन में दिक्कत का पता लगा तुरंत ही उसकी जांच के लिए अधिकारी-कर्मचारी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दिक्कत के बाद ट्रेन को 40 किमी की रफ्तार से वापस आना पड़ा।

Inspecting Vande Bharat Express breakdown near Tundla. Trying to find what went wrong. @IndianExpress pic.twitter.com/e1C4hOLr4D

— Avishek Dastidar (@avishekgd) February 16, 2019