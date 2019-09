देशभर में बाढ़ के हालात में एनडीआरएफ और नौसेना द्वारा लोगों की मदद करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसी तरह दक्षिणी राज्य तेलंगाना में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर बुजुर्ग व्यक्ति को पीठ पर बैठा कर पानी से लबालब सड़क पार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यह घटना हैदराबाद के एलबी नगर की है।

#WATCH Hyderabad: A traffic police inspector, A Nagamallu carried a man who had a plastered foot, on his back across a waterlogged road in LB Nagar, yesterday. #Telangana pic.twitter.com/xYDw5sCPi4

— ANI (@ANI) August 31, 2019