उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इस विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जमाने के लिए बीजेपी अभी से मिशन मोड में काम कर रही है। हालांकि यूपी में कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पायी थी।

इतना ही नहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इन जिलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। आइए आपको बताते हैं यूपी के उन जिलों के बारे में जहां साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और  2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा।

गाजीपुर की सातों सीटें जीता सपा गठबंधन

गाजीपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा का अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था। जब चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो सुभासपा ने जिले की दो और सपा ने बाकी पांच सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद साल 2024 में गाजीपुर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में सपा के अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की।

हालांकि यह फर्क ये है कि पिछले चुनाव में सपा के साथ लड़ी सुभासपा अभी एनडीए का हिस्सा है और माना जा रहा है कि वो बीजेपी संग गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में गाजीपुर सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।

क्रम संख्याविधानसभा सीटसपा गठबंधन प्रत्याशी – वोटबीजेपी प्रत्याशी – वोटअंतर
1जखानिया (एससी)बेदी – 1,13,378 (सुभासपा)रामराज – 76,51336,865
2सैदपुरअंकित भारती – 1,09,711सुभाष पासी – 73,07636,635
3गाजीपुरजयकिशन – 92,472डॉ. संगीता बलवंत – 90,7801,692
4जंगीपुरवीरेंद्र यादव – 1,03,125रामनरेश कुशवाहा – 68,06235,063
5जहूराबादओपी राजभर – 1,14,860 (सुभासपा)कालीचरण – 69,22845,632
6मोहम्मददाबादसुएब मन्नू अंसारी – 1,11,443अलका राय – 92,68418,759
7जमानियाओम प्रकाश – 94,695सुनीता सिंह – 72,23922,456

आजमगढ़ की सभी दस विधानसभा सीटें सपा ने जीतीं

आजमगढ़ जिले को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहां की सभी दस विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। सभी दस सीटों पर जीत का अंतर 13 हजार वोटों से ज्यादा था। इसके दो साल बाद लोकसभा चुनाव में भी यहां सपा का परचम लहराया और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने यहां जीत दर्ज की।

क्रम संख्याविधानसभा सीटसपा प्रत्याशी – वोटबीजेपी गठबंधन प्रत्याशी – वोटअंतर
1 अतरौलियाडॉ. संग्राम यादव – 91,502प्रशांत सिंह – 74,255 (निषाद पार्टी)17,247
2गोपालपुरनफीस अहमद – 84,401सत्येंद्र राय – 60,09424,307
3सगड़ीह्दय नारायण पटेल – 83,093बंदना सिंह – 60,57822,515
4मुबारकपुरअखिलेश – 80,726अरविंद जायसवाल – 51,62329,103
5आजमगढ़दुर्गा प्रसाद यादव – 1,00,813अखिलेश मिश्रा – 84,77716,036
6निजामाबादआलम बादी – 79,835मनोज – 45,64834,187
7फूलपुर-पवईरमाकांत यादव – 81,164रामसूरत- 55,85825,306
8दीदारगंजकमलकांत राजभर – 74,342कृष्ण मुरारी – 60,78113,561
9लालगंजबेछायी – 83,767नीलम – 69,03414,733
10मेहनगरपूजा – 86,960मनोज सरोज – 72,81114,149

अंबेडकरनगर विधानसभा की पांच सीटों पर चली सपा की साइकिल

अंबेडकरनगर जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं। इन पांचों सीटों पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की। अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर सीट पर तो बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष चंद्र पाल को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां सपा के लालजी वर्मा ने जीत हासिल की।

क्रम संख्याविधानसभा सीटसपा प्रत्याशी – वोटबीजेपी प्रत्याशी वोटअंतर
1कटेहरीलालजी वर्मा – 93,524अवधेश कुमार – 85,8287,696
2टांडाराममूर्ति वर्मा – 95,263कपिल देव – 63,16632,097
3आलापुरत्रिभूवन दत – 74,165त्रिवेणीराम – 64,7829,383
4जलालपुरराकेश पांडेय – 93,668सुभाष चंद्र पाल – 71236 (तीसरा स्थान)22,432
5अकबरपुरराम अचल राजभर – 81,931धर्मराज निषाद – 69,59512,336

कौशांबी में हारे केशव प्रसाद मौर्य, सपा तीनों सीटें जीती

कौशांबी जिले में तीन विधानसभा सीटें आती हैं। इन तीनों ही सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने साल 2022 में जीत दर्ज की। इस जिले सिराथू विधानसभा सीट पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ीं अपना दल कमेरावादी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य को हराया। केशव प्रसाद मौर्य साल 2017 के यूपी के डिप्टी सीएम हैं। इस चुनाव के दो साल बाद कौशांबी लोकसभा सीट पर सपा के पुष्पेंद्र सरोज ने जीत हासिल की।

क्रम संख्याविधानसभा सीटसपा प्रत्याशी – वोटबीजेपी गठबंधन प्रत्याशी – वोटअंतर
1सिराथूडॉ. पल्लवी पटेल – 1,06,278केशव प्रसाद मौर्य – 98,9417,337
2मंझनपुरइंद्रजीत सरोज – 1,21,506लाल बहादुर – 9762823,878
3चायलपूजा पाल – 88,818नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल – 75,609 (अपना दल प्रत्याशी)13,209

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