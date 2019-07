संसद भवन परिसर में उस वक्त एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने की गुजारिश के साथ गांधी प्रतिमा के सामने फुटबॉल के साथ ड्रिबलिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि भारत एक दिन फुटबॉल विश्व कप खेले। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम पीएम मोदी के पास फुटबॉलरों के साथ जाएंगे, और उन्हें कहेंगे कि ‘पॉलिटिक्स कम, खेल ज्यादा, फुटबॉल ज्यादा खेलें। वह दिन जरूर आएगा।” बता दें कि प्रसून बनर्जी पश्चिम बंगाल की हावड़ा लोकसभा सीट से चुनकर आएं हैं।

#WATCH Delhi: TMC MP Prasun Banerjee plays football in Parliament premises.Says “We want India to play Football World Cup one day. We’re making efforts. We’ll go to PM, along with footballers, & tell him ‘Politics kam, sports zyada, football zyada.’ That day will definitely come. pic.twitter.com/fEBVKncqhn

— ANI (@ANI) July 11, 2019