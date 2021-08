दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगने के बाद दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पर विपक्ष पुलिस के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी घेरे में ले रहा है।

विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, उसके बीच, पुलिस के बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया? बीजेपी के नेता का इस कार्यक्रम में शामिल थे इसलिए? इसी क्रम में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा- “बस सोच रही हूं, अगर मुस्लिम, एससी वकील और विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली के केंद्र में बिना अनुमति के रैली का आयोजन किया होता, भीड़ ने हिंदू विरोधी नारे लगाए होते, तो क्या पुलिस अपराधियों को खोजने में असमर्थ होती?

Just wondering;

If Muslim SC lawyer & oppn party spokesman had organized rally without permission in centre of Delhi where crowd chanted anti Hindu slogans whether police would be unable to find perpetrators?

