बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार यानी 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रैली की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर जोरदार हमला बोला। शाह के भाषण के बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्राइन ने आपत्ति जताई। टीएमसी सांसद ने अमित शाह की रैली को फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं और उन्होंने अपने झूठ से इसका अपमान भी किया है, ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

टीएमसी सासंद डेरेक ओ ब्राइन ने कहा, ‘अमित शाह की मीटिंग एक फ्लॉरप शो था। उन्होंने आज बंगाल का अपमान किया है। वह बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं और उन्होंने अपने झूठों से इसका अपमान भी किया है। अगर वह अगले 72 घंटों के अंदर माफी नहीं मांगेंगे, तब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।’ हालांकि टीएमसी सांसद ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी पार्टी शाह की किस टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रही है। डेरेक ओ ब्राइन ने कहा, ‘कौन हैं अमित शाह? वह ममता बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं। उन्होंने बंगाल की संस्कृति का अपमान करके सभ्यता की सीमा लांघ ली है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी।’

Amit Shah's meeting was a flop show, he has insulted Bengal today. He doesn't understand the culture of Bengal and even insulted it with his blatant lies. If he doesn't apologise within next 72 hours we will take legal action against him: Derek O'Brien, TMC pic.twitter.com/a12jR4BgtD

— ANI (@ANI) August 11, 2018