लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पिछले दो दिनों से कुछ अज्ञात लोग उनके दफ्तर और आवास की रेकी (निगरानी) कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया।

बनर्जी ने इसकी तुरंत जांच कराने की मांग की और यह पूछा है कि इसके लिए किसने आदेश दिया था और इसका मकसद क्या था?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने कहा, “पिछले दो दिनों से कुछ अज्ञात लोग मेरे दफ्तर और घर की रेकी कर रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे दिया गया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया।”

ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा, “राज्य पुलिस एक चुने हुए सांसद के दफ्तर और आवास की जासूसी क्यों कर रही है? इस निगरानी का आदेश किसने दिया और किस मकसद से?” बनर्जी ने इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कोलकाता पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने रखा है।

बनर्जी ने कहा, “मैं मांग करता हूं कि इन लोगों की पहचान करने, उन्हें किसने भेजा है यह पता लगाने और इस साजिश के पीछे के नापाक इरादों का खुलासा करने के लिए तुरंत और गहन जांच की जाए।”

For the past two days few unidentified individuals have been conducting reconnaissance of my office and residence. The registration number of their motorcycle is mentioned below.



When confronted, they claimed to be police personnel.



Why is the State Police allegedly spying on… pic.twitter.com/GdnZHk8KLL — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 6, 2026

सुमित रॉय को किया था गिरफ्तार

हाल ही में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुवार को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने रॉय को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, “सुमित रॉय को ले जाने से लगभग तीन-चार घंटे पहले, यानी रात 1:00 बजे से 3:00 बजे के बीच, एक XUV 300 गाड़ी वहां आई और उसने वहां पैसे रख दिए। मेरे पास इसे साबित करने के लिए सबूत हैं। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे… मेरे निजी सहायक को एक झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है।”

अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर पुलिस जिले में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि वे झूठे सबूत रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री को तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए। बनर्जी ने रॉय की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हमारी न्यायपालिका कहां है? हमारा संविधान कहां है? पश्चिम बंगाल को एक ‘पुलिस स्टेट’ (पुलिस राज) में बदल दिया गया है।”

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अभिषेक बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को खुश करने और अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर पाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।