तृणमूल कांग्रेस से एक ही दिन में दो दिग्गज नेता दूर हो गए। पहले सांसद सौमित्र खान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस ने बोलापुर से सांसद अनुपम हाजरा को भी पार्टी से बाहर कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर किया गया है। हाजरा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। बाद में 2014 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ममता बनर्जी के लिए ये बड़े झटके हैं।

दिल्ली में ली भाजपा की सदस्यताः सौमित्र खान ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बंगाल में बीजेपी के नेता मुकुल रॉय मौजूद थे। बीजेपी में आने के बाद सौमित्र ने कहा- मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करना चाहता था। बता दें कि सौमित्र पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सांसद हैं।

कांग्रेस से टीएमसी में आए थे सौमित्र खान- बता दें कि पहले सौमित्र खान कांग्रेस में थे। वे कांग्रेस टिकट पर बांकुड़ा जिले में विधायक थे। इसके बाद उन्होंने 2014 से पहले टीएमसी ज्वाइन किया था। टीएमसी के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी. 2014 में भी लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन किया था और अब वे टीएमसी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं।

Saumitra Khan, TMC MP from Bishnupur joined BJP today in Delhi.

Countdown started for @MamataOfficial Devi, your MP and MLA’s will leave you one after another and Loksabha 2019 will bring an end to your misrule. pic.twitter.com/B8khaA5Sgd

— Mukul Roy (@MukulR_Official) January 9, 2019