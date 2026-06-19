तृणमूल कांग्रेस में जारी उथल-पुथल के बीच दो पूर्व मंत्रियों ने महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने तृणमूल के सभी पदों से इस्तीफा दिया। वहीं एक अन्य पूर्व मंत्री और सिलीगुड़ी नगर निगम के महापौर गौतम देब ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के लंबे समय तक सहयोगी रहे मलिक ने कहा कि वह अपने इस फैसले की जानकारी पार्टी नेतृत्व को पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण तृणमूल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

मलिक ने राष्ट्रीय कार्य समिति के कर्तव्यों से मुक्त करने का किया अनुरोध

मलिक ने अपने पत्र में लिखा, “मैं लंबे समय से शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हूं। मेरा ब्लड शुगर लेवल 350 से अधिक है और मेरी किडनी भी खराब हो चुकी है। डॉक्टरों ने मुझे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है और कहा है कि मैं किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक तनाव सहन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति के कर्तव्यों से मुक्त कर दें।”

गौतम देब का सिलीगुड़ी के महापौर पद से इस्तीफा

इसी बीच, ममता बनर्जी के कार्यकाल में उत्तर बंगाल विकास एवं पर्यटन मंत्री रह चुके गौतम देब ने सिलीगुड़ी के महापौर पद से इस्तीफा दे दिया। डबग्राम-फुलबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए देब ने इस वर्ष सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए।

गौतम देब द्वारा सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त को अपना इस्तीफा पत्र भेजने के बाद, बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने आरोप लगाया कि उनके महापौर रहते हुए लोगों को सेवाओं से वंचित रखा गया। घोष ने कहा, “मेयर और अन्य निर्वाचित सदस्यों के बीच अक्सर समस्याएं होती रहती थीं। मुझे लगता है कि यह सही फैसला है। अब, मुझे उम्मीद है कि लोगों को निगम से उचित सेवाएं मिलेंगी।”

तृणमूल के भीतर जारी मतभेद

दोनों नेताओं के इस्तीफे की घोषणा तृणमूल के भीतर जारी मतभेदों के बीच सामने आई है। राज्य विधानसभा में ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 58 बागी विधायकों का एक समूह पार्टी नेतृत्व से अलग हो गया। इस गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से सबसे बड़े विधायी समूह के रूप में मान्यता भी प्राप्त कर ली है और ऋतब्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता चुना है। यह विभाजन संसद तक भी पहुंच गया है। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तीदार समेत तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बना ली है।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल बागी टीएमसी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता (LoP) बनाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम फैसला नहीं दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)