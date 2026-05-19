तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा है कि फाल्टा सीट से उसके उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा चुनाव मैदान से हटने का कदम उनका व्यक्तिगत फैसला है, न कि पार्टी का।
टीएमसी ने अपने X हैंडल पर कहा है कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से अकेले फाल्टा में हमारे 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें बंद कर दिया गया है और धमकी देकर जबरन कब्जा कर लिया गया है।
चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट पर फिर से चुनाव कराया जा रहा है। फाल्टा में 21 मई को फिर से मतदान होना है। फाल्टा सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस सीट से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सांसद हैं।
टीएमसी ने कहा है कि बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद चुनाव आयोग आंखें बंद कर बैठा हुआ है।
भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी- टीएमसी
टीएमसी ने कहा है कि इतने दबाव के बावजूद, हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं और भाजपा द्वारा एजेंसियों और प्रशासन के जरिये फैलाई जा रही धमकियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग दबाव के आगे झुक गए और चुनाव मैदान से हट गए।
टीएमसी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली दोनों जगह बांग्ला बिरोधी भाजपा के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
जहांगीर खान को नहीं मिला पोलिंग एजेंट-
जहांगीर खान के चुनाव मैदान से हटने को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि खान को कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाया और इस वजह से वह चुनाव से भाग गये। शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, ”उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने चुनाव से भाग जाने का फैसला किया।”
बीजेपी समर्थकों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा राज्य में सरकार बनाने के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उसे फाल्टा में जीत मिलेगी।
शुभेंदु के पीए की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह को सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।