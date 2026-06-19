पश्चिम बंगाल में गुरुवार को जब नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो टीएमसी के दोनों गुटों के बीच दरारें साफ दिखाई दी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बागी गुट के विधायक विपक्ष में अलग-अलग बेंच पर बैठे।

इस बीच, ममता बनर्जी के वफादार नेताओं ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा में अलग कमरा दिए जाने और बोलने के लिए अलग से वक्त देने की मांग की।

राज्यपाल आरएन रवि ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई और बीजेपी की सरकार बनने के बाद वसूली करने वाले गिरोहों की नकेल कसी गई है।

ऋतब्रत बनर्जी को चुना था नेता

चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी में बगावत हुई थी और लगभग 58 से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया था। इस गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना और विधानसभा के स्पीकर ने इसकी मंजूरी भी दे दी।

ममता बनर्जी के खेमे में शामिल पार्टी के विधायक शोबनदेव चट्टोपाध्याय और टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता कुणाल घोष मुख्यमंत्री से मिले। कुणाल घोष ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे लोग बागी गुट का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

कुणाल घोष ने कहा कि हम सभी लोगों ने टीएमसी उम्मीदवार के रूप में और ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव जीता है और जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विधानसभा में आवाज उठाएं।

ऋतब्रत बनर्जी पर हमला बोलते हुए कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के वफादार कभी भी उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, उन्हें हम नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। घोष ने 2017 में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में ऋतब्रत बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की।

महुआ मोइत्रा ने क्यों लगाई TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय की क्लास?

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय पर तीखा हमला बोला। मोइत्रा ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा, “उनका मुखौटा और विग दोनों उतर गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।