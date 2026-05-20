पश्चिम बंगाल में सत्ता छिनते ही टीएमसी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास कालीघाट में हुई विधायक दल की बैठक महज एक समीक्षा बैठक नहीं रही, बल्कि इसने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ पनप रहे गहरे असंतोष को उजागर कर दिया है।

कालीघाट में हुई बैठक में सबसे बड़ी चर्चा 15 विधायकों की भी बहाने बनाकर अनुपस्थिति रही। साथ ही तीन कद्दावर नेताओं व विधायकों ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए, जिसने आग में घी का काम किया। इससे पहले भी एक बैठक में कई विधायक कालीघाट आवास पर नहीं पहुंचे थे।

तीन विधायकों ने उठाई आवाज

पार्टी सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी शिकायत को केवल लिखित रूप में दिया जाए। इसके बावजूद बेलघाटा के विधायक कुणाल घोष, उलुबेरिया पूर्व के ऋतब्रत बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपन साहा ने बैठक में बगावत की नई कहानी लिख दी।

इन विधायकों ने थलसन से तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनाव से दो दिन पहले मैदान छोड़ने को हथियार बनाया। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए विधायकों ने सीधे सवाल दागा कि पार्टी विरोधी आचरण के बाद भी उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

ऋतब्रत और संदीपन ने जहांगीर खान को केंद्र शासित प्रदेश का नेता बताते हुए तंज कसा कि इतनी सहूलियतें मिलने के बाद भी वे रणछोड़ क्यों बन गए? इस विद्रोह की धार तब और तेज हो गई जब कुणाल घोष ने दोटूक कहा कि पार्टी के भीतर खुली हवा यानी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। बंद कमरों में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने के बजाय अब नेताओं को सड़कों पर उतरना होगा।

15 विधायक बैठक से नदारद रहे

बैठक में अभिषेक बनर्जी की चुनावी घोषणाओं और उनकी हालिया रहस्यमयी चुप्पी पर भी सवाल उठे। वहीं दूसरी ओर, 15 विधायकों का बैठक से नदारद रहना पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी है। सात विधायकों ने बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन मालदा के हरिश्चंद्रपुर के विधायक का इस अहम वक्त पर दिल्ली में होना और कांग्रेस आलाकमान से संपर्क की खबरें तृणमूल की चिंता बढ़ाने के लिए काफी हैं।

साथ ही, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की विपक्ष के नेता का दर्जा दिलाने के प्रस्ताव वाले पत्र पर महज 65 विधायकों के हस्ताक्षर होना साफ दिखाता है कि दीदी के कुनबे में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

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पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा से करारी शिकस्त मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट आवास पर नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बुधवार शाम बैठक की। इस बैठक में कुल 80 विधायकों को टीएमसी प्रमुख ने बुलाया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें