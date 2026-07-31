मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने 2 अगस्त 2026 को होने वाला अपना 86वां दीक्षांत समारोह आखिरी समय में स्थगित कर दिया है। संस्थान ने ऑफिशियल तौर पर इसकी वजह ‘अप्रत्याशित परिस्थितियां’ बताई हैं। हालांकि, कैंपस में चर्चा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के कार्यक्रम में शामिल होने और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलन से जुड़े संभावित विरोध-प्रदर्शन की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया।

रजिस्ट्रार की ओर से छात्रों को भेजे गए ईमेल में कहा गया कि 2 अगस्त को प्रस्तावित 86वें दीक्षांत समारोह को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्थगित किया जा रहा है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि समारोह की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। संस्थान ने छात्रों और उनके परिवारों को हुई असुविधा के लिए खेद भी जताया।

CJI सूर्यकांत के दौरे को लेकर थी चर्चा

हालांकि TISS प्रशासन ने कभी आधिकारिक तौर पर मुख्य अतिथि के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन अधिकारियों और छात्रों के अनुसार कैंपस में यह आम जानकारी थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले थे। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां भी की जा रही थीं।

एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल और CJP आंदोलन को देखते हुए आशंका थी कि समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के खिलाफ किसी तरह का विरोध-प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि, स्थगन की कोई आधिकारिक वजह प्रशासन की ओर से साझा नहीं की गई।

छात्रों में नाराजगी

समारोह रद्द होने से छात्रों में निराशा और नाराजगी है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के लिए पहले ही यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर ली थी। एक छात्र ने बताया कि कार्यक्रम से पहले कैंपस में पुलिसकर्मियों की आवाजाही बढ़ गई थी, जिसे अधिकांश लोग CJI के प्रस्तावित दौरे की सुरक्षा तैयारियों से जोड़कर देख रहे थे।

विरोध को लेकर फैली थीं चर्चाएं

कुछ छात्रों का दावा है कि कैंपस में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े संदेश प्रसारित किए गए थे, जिनमें दीक्षांत समारोह के दौरान किसी भी तरह की असहमति या विरोध गतिविधि पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। वहीं यह भी चर्चा थी कि कुछ वामपंथी छात्र संगठन विरोध-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, वामपंथी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने ऐसे किसी भी विरोध की योजना से इनकार किया है।

TISS अब पहले जैसा नहीं रहा

एक वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े छात्र ने कहा कि पिछले एक वर्ष में कैंपस का माहौल काफी बदल गया है। उनके अनुसार, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर पहले भी कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे अधिकांश छात्र किसी भी प्रकार के विरोध में हिस्सा लेने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि कभी छात्र आंदोलनों और सक्रिय बहसों के लिए पहचाना जाने वाला TISS अब पहले जैसा नहीं रहा है।

अचानक विरोध-प्रदर्शन की भी आशंका

कुछ छात्रों का मानना ​​है कि भले ही किसी संगठन ने औपचारिक विरोध-प्रदर्शन की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन CJP आंदोलन से जुड़ी भावनाओं के कारण समारोह के दौरान अचानक विरोध-प्रदर्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

फिलहाल, TISS प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। संस्थान ने केवल इतना कहा है कि दीक्षांत समारोह को ‘अप्रत्याशित परिस्थितियों’ के कारण स्थगित किया गया है और नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

यह भी पढ़ें: ‘पापा की यूनिफॉर्म खून से सनी हुई थी’, जंतर-मंतर हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने सुनाई आपबीती

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में घायल हुए दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना को लेकर अपनी बात रखी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।