Tina Dabi: ट्विटर पर क्यों ट्रेंड में टीना डाबी? पाकिस्तानी हिंदुओं से जुड़ा है मामला, ये रही पूरी डिटेल

Tina Dabi इस समय जैसलमेर में तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनके निर्देश पर पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों को गिराया गया।

Tina Dabi इस समय जैसलमेर में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं (File Photo- Express/ Amit Mehra)

बुधवार सुबह से ट्विटर पर टीना डाबी ट्रेंड कर रहा है। साल 2015 में IAS टॉपर रहीं टीना डाबी इस समय राजस्थान के जैसलमेर में कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के कुछ घरों को प्रशासन ने गिरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हिंदुओं द्वारा किए गए ‘अतिक्रमण’ को हटाने के निर्देश टीना डाबी द्वारा दिए गए थे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जैसलमेर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर अमरसागर ग्राम पंचायत में पाकिस्तान से आए हिंदुओं की बस्ती में 28 अस्थायी घर गिरा दिए थे। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद बस्ती के निवासी जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि उनके घरों को आग लगा दी गई व उनकी महिलाओं से गलत व्यवहार किया गया। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि तीन महिलाओं को चोट आई है और उन्हें अस्पातल में भर्ती करवाया गया है। Also Read बाल-बाल बचीं IAS टीना डाबी, बुरी तरह जल जाता चेहरा, वीडियो वायरल पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि जब तक उन्हें किसी अन्य जगह पर नहीं बसाया जाएगा, वो धरने से नहीं हटेंगे। इस मसले पर टीना डाबी ने कहा कि कई दिनों से अमरसागर सरपंच और अन्य स्थानीय निवासियों से शिकायतें मिल रही थीं कि पाकिस्तानी हिंदुओं ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वो तालाब वाले एरिया में भी बस रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं को दूसरे स्थान पर बसाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पाकिस्तान से आए ऐसे प्रवासियों के रिसेटलमेंट के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रशासन के लोग पुलिस की टीम के साथ सोमवार शाम को कच्ची बस्ती में जमीन खाली करवाने के ऑर्डर के साथ पहुंचे थे। अगली सबुह अतिक्रमण को अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में जबरन हटा गया गया। किशनराज भील (पाकिस्तान हिंदू) ने बताया कि पूरी बस्ती को बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक जनसुनवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं ने बस्ती हटाए जाने से पहले दूसरी जगह पर बसाने की बात की थी लेकिन सोमवार शाम को 6 बजे बस्ती खाली करने का नोटिस आ गया। उन्होंने कहा कि पानी के टैंक और धार्मिक तीर्थस्थल को भी गिरा दिया गया, कुछ घरों को भी आग लगा दी गई। जब धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया तो महिलाओं ने विरोध किया, इसके जवाब में उनपर फोर्स का इस्तेमाल किया गया।

