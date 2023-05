Tillu Tajpuriya Murder: एक्शन में तिहाड़ जेल प्रशासन, 99 अधिकारियों का ट्रांसफर, अलग सेल में भेजे जा रहे खूंखार गैंगस्टर

तिहाड़ जेल के डीजी (जेल) ने सहायक अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रधान वार्डर और वार्डर सहित 99 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश दिए हैं।

दिल्ली की तिहाड़ जेल (Source- Express Archive)

दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुरुवार (11 मई) को बड़ा फेरबदल करते हुए 99 जेल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। यह कदम टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के CCTV फुटेज के सामने आने के बाद आया है। दरअसल, तिहाड़ जेल में साथी कैदियों ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट के मुख्य आरोपी टिल्लू की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वर्दीधारी कर्मियों के सामने ही हमला किया गया और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अलग-अलग सेल में भेजे जा रहे खूंखार गैंगस्टर जिसके बाद इस मामले में सहायक अधीक्षक समेत तिहाड़ जेल के नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि जेल प्रशासन ने तिहाड़ के अंदर बंद खूंखार गैंगस्टरों की सूची बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें अलग-अलग सेलों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि तिहाड़ प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें जेल के अंदर एक और गैंगवार की आशंका है।” सूत्रों ने आगे कहा कि गोगी गिरोह के सदस्यों द्वारा टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मद्देनजर प्रशासन सभी कैदियों को अलग-अलग सेल में स्थानांतरित कर रहा है, जो उनके प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों की सेल से दूर होगा। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा, “कुल मिलाकर, तिहाड़ जेल में बड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों सहित हजार से अधिक कैदी हैं। इनमें मुख्य रूप से वे कैदी शामिल हैं, जो साइलेंट मोड में हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों पर अचानक हमला कर देते हैं।” उन्होंने कहा कि करीब 30-35 कैदी हैं, जिनकी सुरक्षा खतरे में है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के सहयोगी के भाई बंटी ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने कल गोली चलने की आवाज सुनी और उसे खून से लथपथ पाया। उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

