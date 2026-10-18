मुंबई में रविवार को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना को लेकर विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मुंबई तथा महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है।

एनसीपी एमएलसी जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी ने ANI से कहा, “मैंने और मेरे परिवार ने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वे अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी में मदद करें… जहा तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, तो मुझे लगता है कि वह अभी गुजरात की किसी जेल में बंद है। हम पुरजोर मांग करते हैं कि उससे भी पूछताछ की जाए। अगर ऐसे दावे हैं कि वह मेरे पिता की हत्या में शामिल था, तो यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। अगर मुंबई में अभिनेता, राजनेता और कारोबारी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है।”

#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | NCP MLC Zeeshan Ziauddin Siddique says, "Whether it is the Bishnoi gang or any other—including Anmol Bishnoi—we have made every possible effort. My family and I have urged the US government to facilitate the return… pic.twitter.com/f3H24jgS3Q — ANI (@ANI) October 18, 2026

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मुंबई में अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में फेल रहने का आरोप लगाया। सीएम देवेंद्र फड़नवीस के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है।

सचिन सावंत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी और अभिनेताओं तथा फिल्म निर्माताओं को मिल रही धमकियों का जिक्र किया है।

सचिन सावंत ने असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि पहले महाराष्ट्र की तुलना बिहार से करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि बिहार भी इससे बेहतर है।

पुलिस की 15 टीमें गठित

पुलिस ने बताया कि इस घटना में टाइगर श्रॉफ का चालक फिरदौस और एक ऑटो चालक घायल हुए हैं। घटना की जांच के लिए 15 टीम गठित की गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में पुष्पा पार्क के पास हुई।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ”टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। गोलीबारी में घायल हुए दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।” उन्होंने बताया कि फिरदौस के बाएं हाथ में चोट लगी है।

VIDEO | Maharashtra: Outside visuals from Nanavati Hospital in Mumbai, where Bollywood actor Tiger Shroff's driver was admitted following a firing incident by unidentified persons in Juhu on Sunday evening. The actor escaped unhurt.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/FYAEjal9vo — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति अभिनेता की कार पर गोलीबारी करता दिखाई दे रहा है। अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सुराग जुटाने के लिए विशेष टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही हैं। टाइगर के पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ ने पुष्टि की कि उनका बेटा सुरक्षित है।

क्या अपराधी पुलिस से डरते हैं?- कांग्रेस

मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लिए अलग गृह मंत्री नियुक्त करने की मांग की और मौजूदा स्थिति के लिए सीएम फड़नवीस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पूछा, ”क्या मुंबई में कानून-व्यवस्था बची है? क्या पुलिस का पहले जैसा रुतबा और सम्मान रह गया है? क्या अपराधी पुलिस से डरते हैं?” लोकसभा सांसद गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र के लिए अलग गृह मंत्री नियुक्त करने की मांग करती रही है। उन्होंने कहा, ”अगर अभिनेता और नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाए?’

काबिल मंत्री को सौंप दे गृह विभाग- एनसीपी (एसपी)

एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि यह घटना ठाणे में शिवसेना (यूबीटी) के नेता प्रदीप पूर्णेकर की हाल में हुई हत्या के कुछ दिन बाद हुई है। पवार ने कहा कि अभिनेता की कार पर गोलीबारी की घटना चिंताजनक है। उन्होंने मुंबई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में इस तरह की वारदातों से निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है।

पवार ने कहा कि यदि स्थिति संभालना मुश्किल हो गया है, तो गृह विभाग की जिम्मेदारी किसी काबिल मंत्री को सौंप दी जानी चाहिए।

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बॉलीवुड सितारों को धमकियां मिलने और उन पर हमले होने की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। अब 18 अक्टूबर 2026 को अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।