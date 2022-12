Lucknow Zoo: टाइगर किशन की कैंसर से मौत, 13 साल तक चला इलाज

Lucknow Zoo: चिड़ियाघर प्राधिकरण (zoo Authority) ने कहा कि बाघ किशन ने अपने आखिरी दिनों में भोजन करना बंद कर दिया था।

Lucknow Zoo: किशन जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में। (फोटो सोर्स: ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram