केरल के त्रिशूर में एक महिला के अपहरण, उसके साथ कथित तौर पर हुई यौन हिंसा और उसके पुरुष मित्र पर हमले के मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी महिला ने होटल के QR कोड से किए गए पेमेंट के जरिए अपने पति और उसकी महिला दोस्त की लोकेशन का पता लगाया था।

इसके बाद आरोपी महिला ने उनका पीछा करने के लिए एक गैंग भेजा। यह आरोपी महिला तमिलनाडु के तिरुप्पुर की रहने वाली है। पुलिस ने महिला को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है।

गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में नीलगिरि का रहने वाला थॉमस प्रियदर्शन देव (27), डिंडीगुल का रेगुपति राजा (20), करूर का शंकर(20) और कडावुर का 31 वर्षीय बलराज भी शामिल हैं।

त्रिशूर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इन सभी को दो हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त टी.आर. राजेश ने बताया कि आरोपी महिला को अपने टैक्सी ड्राइवर पति के अफेयर के बारे में आठ साल से पता था और वह उस पर नजर रख रही थी।

इस मामले में क्या हुआ था?

टी.आर. राजेश ने कहा, “गैंग में शामिल सभी आरोपी टैक्सी ड्राइवर थे। 22 सितंबर की सुबह, इस मामले में पीड़ित वायनाड से लौटते वक्त एक होटल में रुके। टैक्सी ड्राइवर को पैसे की जरूरत होने पर, उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे और होटल का मर्चेंट पेमेंट QR कोड उसे भेजा।”

पुलिस अफसर ने बताया कि पत्नी ने अपने UPI ऐप से होटल के अकाउंट में पैसे भेजे और इससे उसे अपने पति की लोकेशन का पता चल गया।

त्रिशूर पहुंचे आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला ने गैंग में शामिल एक शख्स को इस बारे में बताया। चार अन्य लोग भी उसके साथ आ गए और वे लगभग 170 किलोमीटर दूर त्रिशूर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने होटल में खुद को पुलिसकर्मी बताया। उन्होंने होटल कर्मचारियों से कहा कि वे तमिलनाडु के एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जिसने 65 सोने के सिक्के चुराए हैं।

होटल में पहुंचने के बाद गैंग में शामिल आरोपी पीड़ितों (महिला और उसके पुरुष मित्र) के कमरे में जबरदस्ती घुस गए, उनका अपहरण कर लिया और उन्हें तिरुप्पुर ले गए। पुलिस के अनुसार, यहां महिला का यौन उत्पीड़न किया गया।

अगले दिन, जब आरोपी उस महिला को कहीं और ले जा रहे थे, तब वह मौका पाकर वहां से भाग गई। पुलिस अधिकारी ने बताया, “रास्ते में जब कार एक जगह पर रुकी, तो दो राहगीरों को शक हुआ क्योंकि उन्होंने कार में फटे-पुराने कपड़ों में बैठी एक महिला को बैठे देखा।” लोगों के पहुंचने पर आरोपी वहां से भाग गए और उन्होंने महिला की मदद की। उन्होंने उसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचाया, जहां से वह केरल वापस लौट सकी।

मलप्पुरम में दर्ज कराई शिकायत

केरल पहुंचने पर महिला ने अपने गृह जिले मलप्पुरम की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मलप्पुरम की पुलिस ने इस मामले को त्रिशूर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार, दोनों पीड़ितों (महिला और उसके पुरुष मित्र) की मुलाकात एर्नाकुलम में हुई थी। पुरुष मित्र तमिलनाडु का रहने वाला है और उसकी पत्नी को उसके इस महिला के संपर्क में होने की जानकारी थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं।

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