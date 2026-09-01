Delhi News: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इसमें स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के बाद सोमवार को दिल्ली के प्लेस्कूल को सील कर दिया गया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है।

पुलिस ने रविवार को बताया कि बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और प्लेस्कूल के एक टीचर को नोटिस जारी किया गया है। टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है।

दोषियों को कड़ी सजा मिले

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट ने स्कूल परिसर को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस जांच जारी है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सजा मिले और कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।”

सीएम ने परिवार को कानूनी मदद का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद दी जाएगी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 16 अगस्त को तब सामने आई जब बच्चे के माता-पिता ने उसके हाथों और चेहरे पर चोट के निशान देखे। बच्चे के पिता ने बताया, “16 अगस्त को मैंने उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान देखे। दो दिन बाद जब वह घर आया तो उसे उल्टी होने लगी। हम उसे कान, नाक और गले के एक्सपर्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं। कुछ जांच की गईं और पता चला कि उसके कान के पर्दे फट गए हैं।”

बच्चे को तीन घंटे कुर्सी से बांधकर रखा गया

पिता ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने कथित तौर पर उनके दावों का खंडन किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज शेयर करने के लिए सहमत हो गए। बच्चे के पिता ने कहा, “26 अगस्त को हमने फुटेज देखी। 18 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 बजे उसे तीन घंटे तक कुर्सी से बांधकर रखा गया था। वह किसी तरह उसे खोलने में कामयाब रहा। फिर वहां मौजूद कर्मचारी ने उसकी पिटाई की। 17 अगस्त को शिक्षक ने उसे थप्पड़ मारा।”

अधिकारियों ने बताया कि कुछ क्लिप में बच्चे को बच्चों से भरी क्लास में एक कुर्सी से बांधकर दीवार के सहारे खड़ा दिखाया गया है। 27 अगस्त को परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई।

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट के मामले में पिता ने रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताई है। इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि बच्चे का इलाज चल रहा है और जांच भी जारी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…