उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्ले स्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट के मामले में पिता ने रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताई है। इस मामले में स्कूल के अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि बच्चे का इलाज चल रहा है और जांच भी जारी है।

यह मामला 16 अगस्त को तब सामने आया जब बच्चे के माता-पिता ने उसके हाथों और चेहरे पर चोट के निशान देखे। इस मामले में बच्चे के पिता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है।

बच्चे के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “16 अगस्त को मैंने उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान देखे। दो दिन बाद जब वह घर आया तो उसे उल्टी होने लगी। हम उसे ENT डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखें सूजी हुई हैं। कुछ जांच की गईं और पता चला कि उसके कान के पर्दे डैमेज हो गए हैं।”

पिता ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने स्कूल से जब बात की तो स्कूल वालों ने बच्चे के साथ मारपीट होने से इनकार किया। बहुत कहने के बाद वे स्कूल की सीसीटीवी फुटेज उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हुए।

तीन घंटे तक कुर्सी से बांधे रखा

बच्चे के पिता ने बताया, “26 अगस्त को हमने फुटेज देखी। 18 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 बजे उसे कुर्सी से बांधा था। उसे तीन घंटे तक बांधे रखा गया। उसने किसी तरह खुद को खोला… फिर वहां के कर्मचारी ने उसकी पिटाई की। 17 अगस्त को शिक्षक ने उसे थप्पड़ मारा।”

परिवार का दावा है कि 16 अगस्त को बच्चे की लंबाई नापने के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि बच्चे को थप्पड़ और मुक्के मारे गए। पिता ने कहा जब उनकी पत्नी ने इसे लेकर सवाल पूछा तो स्कूल वालों ने उनके साथ बदतमीजी की।

बच्चे के परिवार को 27 अगस्त को बच्चे का मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट मिला, जिसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में स्कूल के मालिक और प्रधानाचार्य सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।

वॉशरूम तक नहीं जा रहा बच्चा

पिता ने बताया कि उनका बच्चा इतना डरा हुआ है कि वह वॉशरूम तक नहीं जा रहा, जब से हमने उसे स्कूल से निकाला है, उसने नहाया नहीं है और वह अपने कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर रहा है।

पिता ने कहा कि जब हमने स्कूल वालों से पूछा कि उन्होंने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वह ‘हाइपरएक्टिव’ है। पिता इसे लेकर काफी हैरान हो गए। इस बीच, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वे अटेंडेंट से पूछताछ कर रहे हैं और शिक्षक से भी जल्द ही पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल सहित अन्य लोगों को भी जांच में शामिल किया जाएगा।

पिता ने कहा, “अगर उसकी (बच्चे की) मौत हो जाती तो क्या होता? मुझे सिर्फ तीन दिनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई गई है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उससे पहले उन्होंने उसके साथ क्या किया।”

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